Всего было 54 боевых столкновения.

За прошедшие сутки, 30 декабря, российские оккупационные войска вели штурмовые действия на 8 направлениях фронта, однако Вооруженные Силы Украины сдержали врага.

Как сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке, всего вчера на фронте произошло 54 боевых столкновений. Так, на Купянском направлении Силы обороны отбили 8 атак врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Враг возобновил попытки штурмов на Лиманском направлении, где ВСУ отбили 2 атаки возле Маковки Луганской области, и Шахтерском направлении, где дали отпор 2 попыткам штурма вблизи Приютного Запорожской области.

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На Бахмутском направлении наши воины отбили 9 атак оккупантов вблизи Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники сдерживают захватчиков, которые не оставляют попыток окружить Авдеевку. Враг понес значительные потери, тогда как ВСУ отбили 5 атак неподалеку Степного, Авдеевки и еще 13 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши войска продолжают сдерживать россиян в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбили 8 атак.

На Запорожском направлении ВСУ отбили 4 атаки оккупантов западнее Вербового и восточнее Копани Запорожской области.

"На Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так за прошедшие сутки противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны", - добавили в ведомстве

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинская артиллерия и авиация нанесли мощные ударов по оккупантам.

Согласно прогнозу британской разведки, если темпы потерь России на войне в Украине сохранятся, общая цифра пересечет отметку в 500 тысяч человек личного состава до 2025 года. Сейчас общие потери РФ составляют примерно 359 230 оккупантов, из которых 960 погибли на чужой для них Земле за прошедшие сутки.

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