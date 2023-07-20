Вражеский "опорник" ликвидирован выстрелом из самоходной артустановки, отметил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Генерал-полковник Александр Сырский - командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, показал яркое видео, на котором заснято, как наши воины ликвидировали опорный пункт российских захватчиков.

Во вражеский "опорник" попала артиллерия 22-й отдельной механизированной бригады, поделился Александр Сырский на своем канале в Telegram. По его данным, огонь по противнику открыли из самоходной артиллерийской установки.

"...Аэроразведка обнаружила скопление живой силы россиян. Точным выстрелом из САУ 2С-1 "Гвоздика" оккупантов отправили на тот свет", - говорится в сообщении.

На ролике, который опубликовал Сырский, снят выстрел из артиллерии, а потом виден "прилет" по противнику, взрыв и черный дым.

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20 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что наши воины продолжают наступать на Бердянском, Мелитопольском и Бахмутском направлениях и закрепляются на рубежах, которых достигли.

По словам Александра Сырского, сейчас уже созданы все условия, необходимые для освобождения от россиян города Бахмут Донецкой области. Командующий Сухопутными войсками ВСУ добавил, что враг находится в полуокружении.

Справка УНИАН. В военном деле опорным пунктом называют участок местности, часть района обороны, наиболее насыщенную огневыми средствами поражения и оборудованную для ведения круговой обороны.

В опорном пункте создают систему ведения огня, делают окопы, траншеи, оборудуют укрытия для материальных средств и живой силы, а также огневые позиции для, в частности, тяжелого вооружения и бронетехники. Кроме того, там должен быть командно-наблюдательный пункт.

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