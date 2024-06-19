Украинские пограничники получили ценную информацию из посаженного вражеского БПЛА.

Продолжается война в Украине, и вражеский дрон с ценной информацией удалось перехватить и посадить на Харьковщине пограничникам "Сталевого кордону".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. При этом отмечают, что ценным был не столько сам вражеский беспилотник, сколько видеозаписи, содержащиеся на его флешке. "Из-за нехватки профессионализма, оператор этого БПЛА снял собственные стартовые позиции", - отмечают пограничники.

Украинские пограничники изучили карту памяти, где были подробности расположения вражеских сил в зданиях российского пункта пропуска "Шебекино". "Логично, что вскоре по этим позициям полетели наши дроны-камикадзе", - отмечают в ГПСУ.

Пограничник "Тунгус" рассказывает, что российские оккупанты сделали подарок украинским пограничникам, показав свои позиции и будто сказали: "Выстрели сюда, и обезвредь меня".

Он рассказал, что во время боевого дежурства с побратимом с позывным "Мальборо" в пределах Плетеневки (Харьковская область) увидели вражеский беспилотник. По его словам, после 6 минут борьбы с дроном, его удалось приземлить невредимым. "На флешке были достаточно интересные видео, снятые врагом, как дрон возвращался к своей летной позиции, откуда они вылетают и выполняют свои боевые задачи", - рассказал "Тунгус".

По его словам, было много позиций, которые ранее наши пограничники не могли увидеть, в частности, было видно где есть скопление техники, людей на пункте пропуска. Он отметил, что именно оттуда велся обстрел украинских позиций.

Пограничник "Тунгус" отмечает, что была ошибка российского пилота - он не выполнил основного правила, потому что начал снимать на своих позициях. По его словам, было сразу принято решение - обезвредить место, откуда дроны вылетали.

Важные потери врага на 19 июня 2024 года - сегодня это стоит внимания

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 июня Россию массированно атаковали беспилотники. Взрывы слышали в нескольких регионах страны-оккупанта. В Министерстве обороны РФ заявили, что сбили в ночь на 14 июня 87 беспилотников над несколькими областями и временно оккупированным Крымом. И убеждали, что якобы "пресекли" попытку атаки беспилотников самолетного типа по объектам в нескольких регионах. В ведомстве утверждают, что попаданий якобы нет.

В то же время россияне заявили о взрывах в районе военного аэродрома "Морозовск" в Ростовской области. В местных пабликах писали о якобы атаке неизвестных БПЛА. Речь шла и об атаке в Воронежской области. Местный губернатор Александр Гусев заявил, что "птички" атаковали нефтебазу.

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