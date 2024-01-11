Противники за сутки потеряли три лодки и 10 единиц автобронетехники.

На юге Украины российские оккупанты усиливают давление на населенные пункты обстрелами и сбросом взрывчатки с воздуха и в то же время несут серьезные потери.

По данным пресс-службы Сил обороны юга Украины, корабельная группировка врага состоит из шести кораблей, которые несут дежурство в Черном и Азовском морях. Ракетоносители заведены в пункты базирования. Сообщается, что подразделения ВСУ в определенной операционной зоне продолжают мероприятия по расширению плацдарма на левобережье Днепра. Удерживают позиции, нанося врагу значительные потери в живой силе и технике, но тот не прекращает попыток безрезультативных штурмовых действий. В частности, за прошедшие боевые сутки (по состоянию на 7:00) было 11 таких атак.

"Каждый раз, понеся потери, штурмовые группы противника возвращаются на исходные позиции. Силы обороны в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам", - уверяют в пресс-службе.

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Уже есть подтверждение, что за минувшие сутки на левом берегу стало меньше на 18 оккупантов, две вражеские пушки, миномет, 10 единиц автобронетехники и три лодки. "Уничтожены три полевых пункта боепоставки, наблюдательный пункт и узел связи", - рассказали военные.

В то же время оккупанты ведут аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют ударные и другие дроны по прифронтовым населенным пунктам.

"Противник днем нанес ракетный удар, предположительно с применением ракеты "Искандер-К", в направлении Криворожья... Пять FPV-дронов и шесть разрывных боеприпасов направили оккупанты по Гавриловке, Янтарному, Садовому, Крынкам и Золотой Балке на Херсонщине", - говорится в сообщении.

Также вражеская артиллерия восемь раз была применена именно по населенным пунктам. Захватчики трижды били по Херсону, обстреляли Садовое, Камышаны, Новодмитровку на Херсонщине, акваторию Очаковской громады и территорию Куцурубской громады на Николаевщине. В результате артиллерийских обстрелов в Херсонской области ранены три гражданских человека. Повреждены две многоэтажки, пол десятка частных домов.

По данным начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина, за сутки враг выпустил по региону более 480 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и дронов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Накануне агрессор выпустил по Херсонщине 374 снаряда из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БПЛА, а также нанесен ракетный удар с применением баллистики.

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Как сообщал УНИАН, накануне украинские защитники на левом берегу Днепра "минуснули" почти три десятка оккупантов, реактивную систему залпового огня "Град", самоходную артиллерийскую установку "Мста-С", комплекс видеонаблюдения "Муром-М" и беспилотник, тип которого не установлен. Также подтверждено попадание в станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов и 11 единиц автомобильной техники, уничтожены два наблюдательных пункта захватчиков.

Стоит отметить, что РФ на украинской земле понесла огромные потери. Общие потери врага на 11 января 2024 уже составляют примерно 367 620 противников.

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