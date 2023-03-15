На украинской земле уничтожены семь вражеских старлеев, сообщил офицер ВСУ.

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, который также известен под позывным "Штирлиц", сообщил, что во время войны с РФ "грузом 200" (так называют убитых военных) стали еще восемь российских офицеров.

На украинской земле уничтожены вражеский капитан и семь старших лейтенантов, сообщил офицер ВСУ в своем канале в Telegram и опубликовал фотографии нового "груза 200". "Штирлиц" уточнил, что ликвидированного вражеского капитана зовут Алексей Фролов.

"Очередная пачка рашен официрен: … старший лейтенант Алексей Зорин; старший лейтенант Вячеслав Погорелов; старший лейтенант Имам Мехтиханов; старший лейтенант Рустам Узаков; старший лейтенант Никита Коваленко; старший лейтенант Эдуард Кирсанов; старший лейтенант Антон Мешков…", - написал Штефан.

Видео дня

Война России и Украины - сегодня это стоит знать

На Донбассе идут активные боевые действия - россияне пытаются выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Враги идут в наступление и несут очень серьезные потери.

Общие потери РФ в Украине на сегодня, 15 марта, составляют 161520 оккупантов. В начале февраля японская разведка сообщила, что на украинской земле уже ликвидированы свыше 20 российских генералов.

Вас также могут заинтересовать новости: