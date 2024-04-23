Ударные дроны враги запускали из оккупированного Крыма и территории РФ.

В ночь на 23 апреля российские оккупанты запустили по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М" и 16 ударных БпЛА типа Shahed-131/136.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, ракеты враг запустил по Украине из Белгородской области, а дроны - с мыса Чауда в оккупированном Крыму и Курской области (РФ).

"Отражали удар зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины, привлекались средства радиоэлектронной борьбы. Этой ночью защитниками неба сбито 15 "шахедов" в Николаевской, Одесской, Киевской и Черкасской областях", - говорится в сообщении.

Кроме того, как добавили в ВМС ВСУ, их силами уничтожено 4 ударных бпла Shahed-131/136. "В ночь на 23 апреля в Николаевской области во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами подразделений Военно-Морских сил ВСУ было сбито 4 вражеских дронов-камикадзе Shahed-131/136", - отметили там.

Также, по данным председателя Черкасской ОВА Игоря Табурца, над Черкасской областью было сбито два вражеских дрона.

"Наши защитники минуснули два вражеских БпЛА. Это результат работы мобильных огневых групп во время ночной тревоги. Угроза из воздуха у нас была в течение двух часов. Прошло без пострадавших и разрушений", - сообщил Табурец.

Ночная атака дронов: что известно

Российские оккупационные войска в ночь на 23 апреля атаковали жилой сектор Одессы дронами. "В результате вражеской атаки в жилом секторе Одессы повреждены дома горожан, произошло возгорание. Экстренные службы работают над ликвидацией последствий. Предварительно известно о 7 пострадавших", - сообщают Силы обороны Юга.

Как добавил мэр Геннадий Труханов, пострадало по меньшей мере 14 квартир. На месте работали ГСЧС, Муниципальная стража и другие экстренные службы.

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