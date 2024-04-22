Сегодня Минобороны РФ заявило о взятии Новомихайловки.

Небольшое село Новомихайловка, где до войны жили около 1500 человек, российские войска пытались захватить шесть месяцев, потеряв при этом неимоверное количество техники.

Сегодня Минобороны РФ заявило о взятии в Донецкой области Украины. Как пишет BILD, село обороняла 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ. Недавно она опубликовала интерактивную карту, где отметила все сгоревшие там единицы бронетехники РФ.

"Украинские десантники насчитали 314 уничтоженных танков, БТР и БМП. Независимые наблюдатели называют несколько меньшее количество - 263 штуки, поскольку учитывают только те машины, уничтожение которых попало на видео.

Видео дня

Также, анализируя расположение сгоревшей российской техники, аналитик BILD отмечает, что это говорит о применении тактики двойного удара. Она заключается в обходе позиций противника с флангов и одновременном прямом фронтальном ударе. Россия применяла эту тактику и ранее при захвате украинских городов и сёл, в том числе Бахмута и Авдеевки.

Ситуация на фронте

Ранее в ОСУВ "Хортица" рассказали, что оккупанті сосредоточили возле Часова Яра около 20-25 тысяч солдат в попітке захватить город до 9 мая.

Ситуация вокруг города сложная, но контролируемая. РФ постоянно, планово штурмует украинские позиции, однако не закрепляется и отходит, проводя разведку, пытаясь найти слабые позиции ВСУ, однако город все еще находится под контролем Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: