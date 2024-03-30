Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили около 730 российских захватчиков. Как говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 25 марта 2024 года ориентировочно составили около 437 тысяч 390 человек.
Также оккупанты продолжают терять технику бешеными темпами, в частности, уничтожено:
- танков - 6 951 (+29);
- боевых бронированных машин - 13 284 (+20);
- артиллерийских систем - 11 006 (+15);
- средств ПВО - 736 (+1),
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 8 701 (+45),
- крылатых ракет - 2 046 (+24),
- автомобильной техники и автоцистерн - 14 670 (+25),
- специальной техники - 1814 (+7).
Также с начала войны уничтожено РСЗО - 1 023, самолетов - 347, вертолетов - 325, кораблей/катеров - 26, подводных лодок - 1.
Новости войны - ситуация на фронте
По данным The Telegraph, российские оккупанты заняли примерно 505 квадратных километров территории Украины с октября, когда она начала нынешнее наступление вдоль линии фронта.
Аналитики считают, что Россия теряет до 1000 человек в день убитыми или ранеными, но при этом отбила лишь территорию, вдвое меньшую, чем Ратленд, самое маленькое графство Англии.
В то же время главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский уверяет, что хотя ситуация на фронте сейчас сложная, наши защитники возвращают больше позиций, чем теряют.