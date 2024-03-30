Также уничтожено 29 вражеских танков, 20 бронированных машин и 15 артсистем.

Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили около 730 российских захватчиков. Как говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 25 марта 2024 года ориентировочно составили около 437 тысяч 390 человек.

Также оккупанты продолжают терять технику бешеными темпами, в частности, уничтожено:

танков - 6 951 (+29);

боевых бронированных машин - 13 284 (+20);

артиллерийских систем - 11 006 (+15);

средств ПВО - 736 (+1),

БпЛА оперативно-тактического уровня - 8 701 (+45),

крылатых ракет - 2 046 (+24),

автомобильной техники и автоцистерн - 14 670 (+25),

специальной техники - 1814 (+7).

Также с начала войны уничтожено РСЗО - 1 023, самолетов - 347, вертолетов - 325, кораблей/катеров - 26, подводных лодок - 1.

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Новости войны - ситуация на фронте

По данным The Telegraph, российские оккупанты заняли примерно 505 квадратных километров территории Украины с октября, когда она начала нынешнее наступление вдоль линии фронта.

Аналитики считают, что Россия теряет до 1000 человек в день убитыми или ранеными, но при этом отбила лишь территорию, вдвое меньшую, чем Ратленд, самое маленькое графство Англии.

В то же время главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский уверяет, что хотя ситуация на фронте сейчас сложная, наши защитники возвращают больше позиций, чем теряют.

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