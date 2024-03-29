ВСУ не только стоят в обороне, но и продвигаются вперед, сказал главнокомандующий.

Сырский

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский уверяет, что хотя ситуация на фронте сейчас сложная, наши защитники возвращают больше позиций, чем теряют.

"Ситуация на фронте действительно сложная. Но на фронте она и не бывает другой. Безусловно, каждый день требует от наших солдат и офицеров максимального напряжения сил. Но мы не только стоим в обороне, но и каждый день на разных направлениях сами продвигаемся вперед. Кроме того, количество возвращенных нами позиций превышает количество утраченных. Врагу не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, его территориальные достижения, если они и есть, то имеют тактическое значение. Эту ситуацию мы контролируем", - сказал он в интервью Укринформу.

Он отметил, что враг в последние месяцы значительно нарастил активность авиации, применяет управляемые авиабомбы, которые разрушают позиции украинских бойцов. Кроме этого, враг ведет плотный артиллерийский и минометный огонь.

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"Еще несколько дней назад преимущество врага по выпущенным боеприпасам составляло соотношение около 6:1", - констатировал Сырский.

В то же время отметил, что украинские защитники научились воевать не количеством боеприпасов, а мастерством использования того оружия, которое есть. Они максимально используют преимущество в средствах беспилотной авиации. Хотя враг пытается догнать в этом эффективном виде оружия.

"Противник продолжает наступательные действия на широком фронте, пытается любой ценой выйти на границы Донецкой и Луганской областей, потеснить нас на левом берегу Днепра в Запорожской области. На определенных участках фронта нам удалось выровнять ситуацию по артиллерии, и это сразу сказалось на обстановке в целом. Наши артиллеристы используют высокоточные боеприпасы для поражения скоплений противника даже за десятки километров от линии фронта. Враг ежесуточно не только имеет значительные потери в живой силе и технике, в частности артиллерийские системы, - он никогда и нигде не может чувствовать себя в безопасности, также на временно оккупированных территориях Украины. Это важный психологический фактор", - сказал главнокомандующий.

Он сообщил, что только за февраль-март этого года враг потерял более 570 танков, около 1430 боевых бронированных машин, почти 1680 артиллерийских систем и 64 системы ПВО.

"В то же время Силы обороны Украины продолжают удерживать под контролем ключевые высоты и районы обороны. Наша цель - не допустить потери своей территории, максимально истощить противника, нанести ему наиболее возможные потери, сформировать и подготовить резервы для проведения наступательных действий", - подчеркнул Сырский.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, по последней информации аналитиков Института изучения войны, Вооруженные Силы Украины замедлили темпы продвижения РФ на запад от Авдеевки после того, как российские войска захватили город 17 февраля. Более того, украинские защитники не позволяют оккупантам достичь значительных тактических успехов вдоль всей линии фронта, однако задержки с предоставлением военной помощи со стороны США, возможно, увеличат шансы России для этого.

С начала своего наступления, которое стартовало в октябре 2023 года, россияне захватили уже 505 квадратных километров украинской земли. В частности в этом году, они продвинулись на 100 квадратных километров.

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