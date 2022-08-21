Противники в Украине официально "денацифицировались", отметил "Штирлиц".

В Украине в ходе полномасштабной войны с Российской Федерацией был уничтожен командир боевиков самопровозглашенной "ДНР" Алексей Золотухин.

В нашей стране также ликвидированы два старших лейтенанта оккупантов - Петр Фарнин и Степан Милоградов, поделился офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в своем канале в Telegram.

"Старший лейтенант Петр Фарнин сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался… старший лейтенант Степан Милоградов сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - поделился "Штирлиц".

Офицер показал фотографии ликвидированных противников.

"Золотухин Алексей "Гудвин" из г. Донецк, командир орков 1 "АК" (1 "армейский корпус", самопровозглашенная "ДНР" - Ред.) "РОА" (так называемая "русская освободительная армия" - Ред.), - подписал фото "Штирлиц".

На снимках уничтоженные вражеские старлеи сняты в парадной форме.

Напомним, российские войска весной 2014 года вторглись на часть Донбасса и поддержали там боевиков, создавших самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Рано утром 24 февраля войска РФ совершили полномасштабное вторжение в Украину без объявления войны. На стороне России, в частности, воюют боевики "ЛДНР". Российские власти назвали действия своих оккупационных сил "спецоперацией" для "демилитаризации" и "денацификации". В нашей стране враги обстреливали военные и гражданские объекты, было много жертв среди гражданских.

Армия Украины дает достойный отпор захватчикам. По состоянию на 21 августа на нашей земле уже ликвидировали 45,2 тыс. оккупантов.

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