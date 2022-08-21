В Украине в ходе полномасштабной войны с Российской Федерацией был уничтожен командир боевиков самопровозглашенной "ДНР" Алексей Золотухин.
В нашей стране также ликвидированы два старших лейтенанта оккупантов - Петр Фарнин и Степан Милоградов, поделился офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в своем канале в Telegram.
"Старший лейтенант Петр Фарнин сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался… старший лейтенант Степан Милоградов сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - поделился "Штирлиц".
Офицер показал фотографии ликвидированных противников.
"Золотухин Алексей "Гудвин" из г. Донецк, командир орков 1 "АК" (1 "армейский корпус", самопровозглашенная "ДНР" - Ред.) "РОА" (так называемая "русская освободительная армия" - Ред.), - подписал фото "Штирлиц".
На снимках уничтоженные вражеские старлеи сняты в парадной форме.
Напомним, российские войска весной 2014 года вторглись на часть Донбасса и поддержали там боевиков, создавших самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".
Рано утром 24 февраля войска РФ совершили полномасштабное вторжение в Украину без объявления войны. На стороне России, в частности, воюют боевики "ЛДНР". Российские власти назвали действия своих оккупационных сил "спецоперацией" для "демилитаризации" и "денацификации". В нашей стране враги обстреливали военные и гражданские объекты, было много жертв среди гражданских.
Армия Украины дает достойный отпор захватчикам. По состоянию на 21 августа на нашей земле уже ликвидировали 45,2 тыс. оккупантов.