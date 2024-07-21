По его словам, он ежедневно видит изменения не в положительную сторону.

Президент Владимир Зеленский заявил, что знает, сколько Вооруженные силы Украины теряют людей каждый день.

"Для меня это очень болезненный вопрос и очень важный. Я каждый день, к сожалению, вижу эти изменения и они не в положительную сторону. Меньше не становится. И я сейчас не могу сказать вам эту информацию, потому что такой момент. Мы не хотим чтобы россияне знали всю информацию", - сказал он в интервью BBC.

Также у главы государства спросили, как долго Киев сможет продолжать нести такие потери. Зеленский отметил, что, говоря об этой войне, нужно смотреть на людей и максимально минимизировать потери.

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"Кстати поэтому разница убитыми и ранеными у нас с россиянами очень большая. Если у нас один убитый на 6-8 раненых, то у них каждый второй-третий. То есть это говорит о том что они не борются за выживание своего человека, они оставляют его на поле боя. И поэтому я не могу сравнивать этот процесс со "сколько еще мы можем"", - пояснил украинский лидер.

По его словам, это все зависит прежде всего от ряда факторов:

морального духа военных;

морального духа народа, который работает, чтобы у военных были зарплаты;

единства между военными и гражданскими в Украине;

единства Запада.

"Это большое такое объединение и мы можем бороться до победы, но только если все эти элементы будут работать. И поэтому именно на это надо смотреть, это главные факторы", - подытожил Зеленский.

Потери Украины в войне

25 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших защитников. По его словам, на этой войне погибла 31 тысяча украинских воинов.

Как писал The New York Times, независимый анализ этому заявлению дать не удалось. В США еще прошлым летом оценивали эту цифру гораздо большей. В частности, по данным Вашингтона, на тот момент было убито около 70 тысяч украинцев и 100-120 тыс. были ранены.

Названное президентом количество погибших в войне с оккупантами украинских военных является адекватным, однако есть и пропавшие без вести, среди которых также могут быть павшие герои, сказал тогда офицер Вооруженных сил Украины и волонтер Мирослав Гай.

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