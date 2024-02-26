Согласно закону Украины, пока не будет эвакуировано тело погибшего героя, он считается пропавшими без вести, объяснил Гай.

Названное президентом число погибших в войне с оккупантами украинских военных является адекватной, однако есть и пропавшие без вести, среди которых также могут быть павшие герои. Об этом сказал офицер Вооруженных сил Украины и волонтер Мирослав Гай.

"Относительно количества наших погибших, я думаю, президент обладает достаточно точной информацией, вряд ли его кто-то обманывает. Я бы очень сомневался в том, что кто-то рискнул бы сейчас публично подставлять президента. Я думаю, что цифра адекватная. Просто нужно понимать, что у нас часто те, кто считается пропавшими без вести, условно говоря, погибли при выполнении боевого задания, и их не смогли эвакуировать, забрать опорного пункта, остались на оккупированных территориях", – пояснил он в эфире телеканала "Киев24".

Согласно закону Украины, пока не будет эвакуировано тело погибшего героя, он считается пропавшими без вести, подчеркнул офицер.

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"К сожалению, (даже) когда мы точно знаем, были свидетели или кто-то лично видел, что человек погиб, получил ранения, несовместимые жизнью, и его не смогли эвакуировать из-за того, что это было невозможно сделать под огнем противника, он будет считаться пропавшим без вести", – резюмировал Мирослав Гай.

Потери Украины в войне

25 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших защитников. По его словам, на этой войне погибла 31 тысяча украинских воинов.

Количество потерь украинской армии в войне против России, которые озвучил президент Владимир Зеленский, резко отличаются от подсчетов официальных лиц США. Об этом пишет The New York Times.

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