В частности, были нанесены удары по вражескому пункту управления.

Силы обороны нанесли мощные удары по российским оккупантам. В частности, били по зенитному ракетному комплексу "Бук-М1" и радиолокационному комплексу 1Л219 "Зоопарк".

"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, зенитному ракетному комплексу "Бук-М1" и радиолокационному комплексу 1Л219 "Зоопарк", – сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Также отмечается, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пункту управления противника.

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В то же время оккупанты используют тактику террора, наносят удары и обстреливают как военные, так и гражданские объекты.

"Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники", – сказано в сообщении.

В Генштабе добавили, что враг нанес 6 ракетных и 87 авиационных ударов, совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Потери России в Украине

Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что 10 марта на Запорожском направлении уничтожены ЗРК "Бук-М2", комплекс РЭБ "Палантин-К", станция РЭБ "Леер".

Также силы Силы обороны уничтожили четыре склада боеприпасов и командный пункт врага и 47 единиц военной техники. Кроме того нейтрализовано или уничтожено 352 БпЛА различных типов.

Потери оккупантов в личном составе за время полномасштабной войны против Украины достигли 424 980 захватчиков.

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