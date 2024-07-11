ВСУ 'разложили' по пакетам более тысячи оккупантов: раскрыты свежие потери россиян

Также наши военные уничтожили немало вражеской техники.

Потери России в Украине за сутки увеличились - украинские защитники уничтожили 1 тысячу 110 российских оккупантов.

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро составляют 555 тыс. 620 человек, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Также уничтожено немало вражеской техники:

Видео дня

- танков - 8 тыс. 182 (+2 единицы за сутки);

- боевых бронированных машин - 15 тыс. 732 (+17) ед;

- артиллерийских систем - 15 тыс. 110 (+59) ед;

- РСЗО - 1 тыс. 119 (+4) ед;

- средства ПВО - 886 (+3) ед;

- самолетов - 361 (+0) ед;

- вертолетов - 326 (+0) ед;

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 тыс. 9 (+36);

- крылатые ракеты - 2 тыс. 392 (+3);

- корабли /катера - 28 (+0) ед;

- подводные лодки - 1 (+0) ед;

- автомобильной техники и автоцистерн - 20 тыс. 325 (+56) ед;

- специальная техника - 2 тыс. 535 (+4).

Война в Украине: новости

ВСУ активно используют FPV-дроны с автопилотом от американской компании Auterion для уничтожения российской техники. Издание Forbes отметило, что автопилот Skynode S был презентован на прошлой неделе, но уже используется на передовой в Украине. Он не боится препятствий и имеет более высокий процент попаданий, чем пилоты-люди.

"Способность наводиться на цель с большого расстояния делает препятствия бесполезными; я видел несколько боевых видео, которыми не могу поделиться из соображений безопасности, но, насколько можно судить, система выглядит эффективно", - пишет обозреватель издания.

Как заявил директор компании Auterion Лоренц Майер, цена на автопилот "находится в диапазоне цен на телефоны Android, в районе сотни долларов США", - при этом отмечая, что Skynode S будет выпускаться десятками тысяч.

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