Автопилот имеет более высокий процент попаданий, чем пилоты-люди.

ВСУ активно используют FPV-дроны с автопилотом от американской компании Auterion для уничтожения российской техники. Как пишет Forbes, автопилот Skynode S был представлен на прошлой неделе, но уже используется на передовой в Украине. Он не боится помех и имеет более высокий процент попаданий, чем пилоты-люди.

"Способность наводиться на цель с большого расстояния делает помехи бесполезными; я видел несколько боевых видео, которыми не могу поделиться по соображениям безопасности, но, насколько можно судить, система выглядит эффективной, - пишет обозреватель издания.

Как говорит директор компании Auterion Лоренц Майер, цена на автопилот "находится в диапазоне цен на телефоны Android, в районе сотни долларов США", - при этом отмечая, что Skynode S будет выпускаться десятками тысяч.

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Skynode S – что о нем известно

Система наведения обеспечивает оптическую фиксацию: оператор определяет цель и отмечает ее для автопилота, пока дрон находится далеко за пределами зоны действия помех. Затем он может продолжить полет через "пузырь помех", даже если оператор потеряет связь.

"Майер утверждает, что их система наведения с искусственным интеллектом, используемая в Украине, на данный момент имеет 100-процентный результат попаданий, по сравнению с 20-40% для FPV, управляемых человеком. Он не надеется, что ему удастся добиться непрерывного успеха, но считает, что в перспективе они смогут достичь 90 %", – пишет Forbes.

При этом, хотя текущая версия просто направляет дроны к цели, в будущих разработках, вероятно, появится функция выбора точки прицеливания, когда ИИ выбирает наиболее уязвимое место.

Автоматическое поражение целей - это только начало

Эта технология способна на гораздо большее, например усиление бомбардировщиков и помощь перехватчикам.

Skynode S также может помочь в бою "воздух-воздух", позволяя дрону проложить курс на перехват, обогнать пытающегося уклониться противника и уничтожить его без участия оператора, взорвав его, когда он окажется на расстоянии поражения.

ИИ-пилот может помочь и с другими задачами. Например, некоторые опытные FPV-пилоты могут проводить бомбовые атаки с пикирования, обеспечивая точность удара камикадзе, но не жертвуя дроном. Основным ограничением является нехватка опытных пилотов. Но скоро можно будет скачать приложение для пикирующих бомбардировщиков.

Автоматизированное минирование с помощью дронов, использование защищенных от помех беспилотников для сброса калтропов, разрушающих шины, на определенные дороги в тылу врага или просто для пополнения запасов дружественных войск также может стать намного проще.

FPV-дроны на фронте

FPV-дронов у Вооруженных Сил Украины в последнее время стало больше и на некоторых участках фронта соотношение уже составляет 1 наш к 2 вражеским, тогда как раньше оно выглядело 1:7.

Как отметил командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Отдельной штурмовой бригады 92-й имени Ивана Сирко Юрий Федоренко, сейчас преимущество в количестве дронов все еще у россиян, но "так или иначе Силы обороны пилотируют эффективнее FPV-дроны, чем это делает противник".

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