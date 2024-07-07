В течение недели уничтожено 75 российских танков, 121 боевая бронированная машина, 404 артиллерийские системы, пять РСЗО, шесть установок ПВО.

За неделю Вооруженные силы Украины уничтожили около 8 290 человек российских оккупантов и 1 417 единиц вражеского вооружения и военной техники. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"За неделю, с 30 июня по 7 июля 2024 года, потери противника составили около 8 тыс. 290 человек личного состава", - заявил он.

Также, по словам Павлюка, существенные потери агрессор понес в вооружении и военной технике.

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В частности, как проинформировал командующий, в течение недели уничтожено 75 российских танков, 121 боевая бронированная машина, 404 артиллерийские системы, пять РСЗО, шесть установок ПВО, 460 единиц автомобильной техники и 47 единиц спецтехники.

"Кроме этого, нашими защитниками уничтожена 21 вражеская ракета и 278 БПЛА", - добавил Павлюк.

Потери оккупантов на фронте

Как сообщал УНИАН, ВСУ за минувшие сутки ликвидировали 1150 оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, общие потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 7 июля 2024 года выросли до отметки 550 тыс. 990 человек.

Также за прошедшие сутки было уничтожено два вражеских танка, 16 боевых бронированных машин, 40 артиллерийских систем, 53 БПЛА оперативно-тактического уровня, 50 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 16 единиц специальной техники, одно средство ПВО.

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