Обстановка возле Бахмута очень тяжелая, рассказал Роман Свитан.

Полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан объяснил, почему украинским бойцам так важно удерживать Бахмут.

Как заявил он в интервью УНИАН, обстановка возле Бахмута Донецкой области очень тяжелая, особенно в последние две недели, когда россияне бросили все силы, которые у них только были:

"Они усилили "Вагнер" линейными частями, подтянули определенную артиллерию. Вышла авиация. Сам по себе укрепрайон не выгодно оставлять нашим войскам. Дело не в городе, а именно в укрепрайоне. Это тандем между Часов Яром и Бахмутом - два гарнизона, которые друг друга прикрывают. Выход за Часов Яр откроет россиянам дорогу в сторону Дружковки, Краматорска и Славянска".

По его словам, может быть принято решение о выходе из Бахмута с последующим подъемом и удержанием кряжа в районе Часов Яра, все будет зависеть от оперативной обстановки.

Свитан отметил, что первая задача любой армии - это нанесение максимального урона армии противника, и именно в районе Бахмута ВСУ в последнее время уничтожали самое большое количество россиян:

"Там ребята просто герои. А вот по дальнейшему использованию этого гарнизона решение будет принимать уже военное руководство на местах".

Битва за Бахмут - последние новости

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили 15 групп "вагнеровцев" в Бахмуте за одну ночь.

Аналитики Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что российским войскам не удастся в ближайшее время окружить Бахмут Донецкой области.

Главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин заявил, что отступление ЧВК "Вагнера" от Бахмута приведет к тому, что фронт посыплется.