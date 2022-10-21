Общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составляют около 66 тыс. 750 человек.

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще около сотни российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составляют около 66 тыс. 750 человек, из которых 100 уничтожены за прошедшие сутки.

Кроме того, враг потерял:

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2 тыс. 573 танков (6 за минувшие сутки),

5 тыс. 258 боевых бронированных машин (3 за сутки),

1 тыс. 648 артиллерийских систем (2 за сутки),

372 реактивных систем залпового огня,

189 средств противовоздушной обороны,

269 самолетов,

243 вертолета,

1 тыс. 325 беспилотников оперативно-тактического уровня (14 за сутки),

329 крылатых ракет,

16 кораблей и катеров,

4 тыс. 006 единиц автомобильной техники и автоцистерн (1 в сутки), а также 147 единиц спецтехники.

Потери РФ в Украине: новые поражения оккупантов

По информации аналитиков, РФ имитирует захват Бахмута, чтобы показать "победу" хотя бы на одном направлении. На фоне потерь и поражений страна-агрессор прибегает ко лжи.

За минувшие сутки ВСУ отбили наступления российских оккупантов в районе 5 населенных пунктов. Противник не оставляет попыток ведения наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях, однако защитники Украины дают врагу достойный отпор.

Кроме этого, в США уже видят окно возможностей для Украины достичь успехов в войне в ближайшие недели.

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