Заминировав технику, боевая группа успешно вернулась обратно.

Российские танк и БМП противника были уничтожены воинами ССО Украины в серой зоне Донецкой области.

Как сообщают Силы Специальных Операций ВС Украины в Telegram, вражеская техника находилась между позициями воинов сил обороны и оккупантов - в 150 метрах от врага. Этот участок хорошо просматривался наблюдателями противника. Несмотря на это боевая группа ССО Украины выдвинулась в серую зону с приказом об уничтожении российской техники.

Пройдя минно-взрывные заграждения воины ССО добрались до бронемашин. Во время осмотра были найдены важные трофеи: документы, оружие и радиостанции, которые наши операторы забрали с собой.

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Заминировав технику, боевая группа успешно вернулась обратно. А российские танк Т-72 и БМП-1 были взорваны прямо на глазах противника.

Потери РФ в Украине - детали

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 187 770 оккупантов, из них 690 за минувшие сутки, 24 апреля 2023 года. Согласно обновленным данным Генштаба по состоянию на утро 25 апреля, за более чем год войны против Украины российские террористы потеряли уже: 3688 танков, из них 5 единиц за сутки; 7151 боевую бронированную машину, из них 12 - за минувшие сутки; 2863 артсистемы (+14) и 539 единиц РЗСВ.

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