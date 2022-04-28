Во вражеские цели попали подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил и Сухопутных войск украинской армии.

За сутки украинские военные поразили вражеский самолет, крылатую ракету и шесть беспилотников.

Об этом сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"За сутки 27 апреля подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил и Сухопутных войск поразили восемь воздушных целей", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет об одном самолете (предположительно - Су-34), крылатой ракете и шести беспилотниках оперативно-тактического уровня.

Напомним, войска России вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в частности, в Киеве, Мариуполе, Чернигове, Харькове, Херсоне, Николаеве, Одессе, Львове и Виннице.

Украинские воины давали врагу достойный отпор. По сведениям Генерального штаба ВСУ, в нашей стране уже уничтожено 22 400 оккупантов, а также 185 вражеских самолетов, 155 вертолетов и 207 беспилотников.

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