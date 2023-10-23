В Херсонской области россияне понесли новые потери.

Силы обороны Украины продолжают отбрасывать врага в результате контрбатарейной борьбы на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом во время телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. "У нас продолжается боевая работа, которая не подлежит разглашению. Мы продолжаем отвергать врага контрбатарейной борьбой, уничтожать его запасы. За минувшие боевые сутки уничтожен один пункт полевого боепоставки, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и наблюдательный вражеский пункт", - сообщила Гуменюк.

Она уточнила, что это очень прицельная "точечная работа", которая проводится для того, чтобы не причинить вреда гражданским.

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"Также мы можем говорить об уничтожении полутора десятка оккупантов, 7 единиц автобронетанковой техники и 7 крупнокалиберных пушек. То есть, мы стараемся максимально уменьшить вражеский потенциал, которым он может наносить ущерб правому берегу и гражданским людям", - сказала Гуменюк.

По ее словам, надо понимать, что оккупанты длительное время накапливали силы, которые подтянуты к левому берегу. В частности, захватчики могут маневрировать и делают это, скрываясь за гражданским населением. "Поэтому, боевая работа будет еще долгой, и надеемся, успешной", - добавила Гуменюк.

Война в Украине продолжается - что надо знать

Появилась информация, что украинские воины прорвались на левый берег Херсонской области, и российские оккупанты из-за этого в панике.

Украинские военные, участвующие в наземных операциях на левобережье Херсонщины, заявили о ведении боев за полный контроль над селом Крынки (30 км северо-восточнее Херсона и 2 км от реки Днепр).

По словам Натальи Гуменюк, в Херсонской области украинские воины проводят боевую робота, о результатах которой еще рано говорить.

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