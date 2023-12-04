По оценке британской разведки, всего убито около 70 тыс оккупантов и ранено 220-280 тыс захватчиков.

Министерство обороны Великобритании обнародовало новую оценку потерь российских захватчиков убитыми и ранеными с начала полномасштабного вторжения в Украину.

В частности, по данным разведки, в период между 24 февраля 2022 года и ноябрем 2023 года, предположительно, что от 180 тыс до 240 тыс военнослужащих официальных российских сил Министерства обороны получили ранения и около 50 тыс военных погибли. Предположительно, наемники группы "Вагнер" имеют 40 тыс раненых и 20 тыс убитых.

"Соответственно, в целом вероятно, что российская сторона понесла потери ранеными в количестве около 220-280 тыс и убитыми около 70 тыс. Это позволяет говорить о примерном количестве российских боевых потерь на уровне от 290 тыс до 350 тыс.", - отмечается в сообщении.

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Медианное значение расчетного диапазона составляет 320 тысяч общих боевых потерь россиян.

"Вероятно, что даже среди российских чиновников существует низкий уровень понимания общих показателей потерь из-за установленной долговременной культуры нечестной отчетности в Вооруженных силах", - говорится в сообщении.

Потери оккупантов в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 4 декабря 2023 года ориентировочно составляют около 332 тыс 810 бойцов личного состава.

В частности, только за последнюю неделю, с 27 ноября по 3 декабря, Силами обороны Украины уничтожено около 7210 человек личного состава противника.

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