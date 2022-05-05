В нашей стране уничтожены, в частности, гаубицы противника, поделились в оперативном командовании "Юг".

Вооруженные силы Украины за сутки поразили около 130 вражеских целей и уничтожили 50 российских оккупантов на юге.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в социальной сети Facebook.

"За сутки ракетно-артиллерийскими и авиационными подразделениями сил обороны юга Украины нанесено поражение около 130 вражеским целям. Что обеспечило потери противника в количестве 50 рашистов и 11 единиц техники - а это 2 самоходные гаубицы "Мста-С", 5 единиц бронированной и 3 автомобильной техники, 1 БПЛА", - говорится в сводке.

Также стало известно, что состав корабельной группировки оккупантов в Черном море существенно не меняется.

"Три ракетных корабля и одна подводная лодка находятся в готовности к нанесению ракетного удара, но наши силы обороны и средства ПВО круглосуточно отслеживают обстановку и в акватории Черного моря, и в воздухе, и на всех стратегических направлениях", - отмечается в сводке.

Напомним, Россия вторглась на украинскую территорию рано утром 24 февраля.

Сначала оккупанты сбрасывали бомбы на военные объекты, а потом атаковали и гражданских, в частности, в Киеве, Харькове, Львове, Чернигове, Херсоне, Одессе, Мариуполе, Николаеве, Житомире и Днепре.

Позже появилась информация, что враг пошел в наступление на части востока нашего государства.

Украинские воины давали достойный отпор противнику. В Генштабе Вооруженных сил Украины отмечали, что по состоянию на 4 апреля в нашем государстве уже уничтожили 24 500 оккупантов.

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