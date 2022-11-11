Украинские войска также поразили вражеские пункты управления и склады боеприпасов.

Вооруженные силы Украины уничтожили более 80 российских оккупантов вблизи Энергодара и в поселке Красный Маяк Херсонской области.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, украинская авиация с начала суток нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Воины ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и три других важных военных объекта противника.

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"По уточненной информации, в районе населенного пункта Днепровка Запорожской области подтверждено уничтожение вражеского вертолета Ми-8", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в районе Энергодара поражен пункт управления врага - погибло более 50 оккупантов, свыше 40 ранены. Также уничтожен вертолет Ка-52.

"В результате точных ударов Сил обороны по штабу российских оккупационных войск в населенном пункте Красный Маяк Херсонской области более 30 оккупантов погибло, уничтожено 2 танка и 4 грузовика", - отметили в Генштабе.

Потери России в Украине

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери России по состоянию на 11 ноября составили:

личного состава – около 79 400 ликвидировано

танков ‒ 2814 единиц,

боевых бронированных машин ‒ 5696,

артиллерийских систем – 1817,

РСЗО – 393,

средства ПВО – 205,

самолетов – 278,

вертолетов – 261.

Сообщалось, что журналистам удалось установить по состоянию на сегодняшний день имена 8712 российских военных, которых ликвидировали на войне в Украине. За последние две недели наблюдается резкий рост потерь среди мобилизованных.