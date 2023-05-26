В частности, уничтожены три пункта управления российских войск.

Авиация Сил обороны Украины за 26 мая нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск.

Также, как сообщает Генштаб ВСУ, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, два района сосредоточения вооружения и военной техники, один склад боеприпасов, два артиллерийских подразделения на огневых позициях, одно средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель россиян.

Кроме того, отмечается, что российские войска за 26 мая нанесли 18 ракетных ударов (по Киевской и Днепропетровской областях с применением десять крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555); применили восемь зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Днепру; нанесли 60 авиационных ударов; произвели около 34 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины очень высока", - предупредили в Генштабе ВСУ.

Потери России в Украине на 26 мая - данніе Генштаба ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине по состоянию на 26 мая ориентировочно составили около 205 тысяч 720 человек личного состава. За последние сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще 460 российских оккупантов.

Также Россия потеряла в Украине: 3 тыс. 796 танков; боевых бронированных машин - 7 тыс. 435; артиллерийских систем - 3 тыс. 384; реактивных систем залпового огня - 570.