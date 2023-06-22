Результативно отработали артиллерийские подразделения и украинская авиация.

Украинские воины за прошедшие сутки результативно отработали по российских оккупантах. Уничтожено много техники и личного состава врага.

Как сообщается в утреннем сводке Генштаба, авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 6 - по зенитно-ракетным комплексам врага. Также нашими защитниками был уничтожен российский ударный вертолет Ми-24 и 7 разведывательных БпЛА.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, 13 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции РЭБ и склад боеприпасов врага.

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Война в Украине: последние новости с фронта

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский на фронте идут тяжелые бои. Он добавил, что наши защитники уничтожают оккупантов на юге страны, а также в Донецкой области. Глава государства поблагодарил украинских воинов за сбитие ударного вертолета Ми-24 оккупантов на Запорожском направлении.

В то же время в СБУ сообщили, что меньше чем за неделю военные контрразведчики Службы безопасности уничтожили 21 единицу техники противника. Речь идет о 11 танках, 2 САУ, 2 БМП, 2 МТЛБ и один броневик и 3 единицы автомобильной техники.

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