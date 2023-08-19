Сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пять артиллерийских средств россиян на огневых позициях.

Авиация Сил обороны Украины за 19 августа нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск и один - по их зенитно-ракетному комплексу, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пять артиллерийских средств на огневых позициях, три пункта управления и три средства противовоздушной обороны россиян

Тем временем войска РФ нанесли пять ракетных и 44 авиационных ударов, совершили 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - предупредили в Генштабе.

Потери России в Украине

Напомним, потери России в Украине с февраля 2022 года предварительно составляют 257010 человек личного состава.

Кроме того, РФ потеряла не меньше 4340 танков, 8424 боевых бронированных машин, 5212 артиллерийских систем, а также 7665 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Сообщалось, что за сутки только на Таврическом направлении потери россиян убитыми и ранеными составили 233 человека (погибшие - 58, раненые - 175). Уничтожены 17 единиц военной техники противника

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