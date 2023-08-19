В частности, уничтожены три склада боеприпасов россиян.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления за 19 августа выполнили 1402 огневых задач, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

"Потери врага убитыми и ранеными составили 233 человека (погибшие - 58, раненые - 175). Уничтожены 17 единиц военной техники противника", - отметил он.

В частности, российские войска потеряли: один танк, три ББМ, шесть артиллерийских систем и минометов, один БПЛА, шесть единиц автомобильной и пять специальной техники.

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Также были уничтожены три склада боеприпасов, отметил Тарнавский.

Потери России в Украине на 19 августа - данные Генштаба ВСУ

Как писал УНИАН, общие боевые потери России в Украине за время полномасштабного вторжения предварительно составляют 257010 человек личного состава. За прошедшие сутки, 18 августа, ликвидировали еще 500 российских захватчиков.

Также Россия потеряла на поле боя не менее 4340 танков, 8424 боевых бронированных машин, 5212 артиллерийских систем, 7665 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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