В течение этих суток нашими защитниками было уничтожено 15 крылатых ракет и 17 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136".

Украинские защитники в течение суток нанесли восемь авиаударов по районам сосредоточения российских оккупантов.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18:00.

"Авиация сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника. В течение этих суток нашими защитниками было уничтожено 15 крылатых ракет и 17 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, два склада боеприпасов, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию и реактивную систему залпового огня противника.

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Как сообщал УНИАН, этой ночью противник снова нанес массированный ракетно-авиационный удар по территории Украины, в частности по Киеву. Применил ударные БпЛА и крылатые ракеты, однако все они были уничтожены в небе.

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