В частности, поражен пункт управления и склад боеприпасов РФ.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения российских войск

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу РФ на огневой позиции.

"А наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника и склад боеприпасов", - сообщили в Генштабе.

Сообщается, что Россия продолжает наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За сутки россияне нанесли 10 ракетных и 19 авиационных ударов, совершили 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Потери России в Украине на 22 февраля - данные Генштаба ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине предварительно составляют более 145 тысяч человек личного состава.

Также РФ потеряла: 3 334 тысячи танков, 6 тысяч 569 боевых бронированных машин, 2 тысячи 345 артиллерийских систем, 471 реактивную систему залпового огня, 243 средства противовоздушной обороны.