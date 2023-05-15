В течение суток поражен пункт управления, два района сосредоточения живой силы, три артиллерийских подразделения на огневой позиции, две станции РЭБ, а также склад боеприпасов оккупантов.

Украинские защитники в течение суток нанесли семь авиаударов по районам сосредоточения российских оккупантов и их техники, а также 7 - по зенитно-ракетным комплексам, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18:00.

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 7 - по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, три артиллерийских подразделения на огневой позиции, две станции радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов оккупантов.

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Также в Генштабе проинформировали, что в течение суток противник нанес 2 ракетных удара по Константиновке Донецкой области, применив ЗРК С-300. Кроме того, нанес 38 авиационных ударов и совершил более 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Как сообщал УНИАН, Силы обороны в Херсонские области уничтожили самоходный миномет "Тюльпан", который предназначен для уничтожения наиболее укрепленных фортификационных сооружений, и способен вести огонь тактическими ядерными боеприпасами сверхмалой мощности. Именно такое оружие оккупанты использовали при штурме Луганского аэропорта в 2014 году и при штурме завода "Азовсталь" в 2022 году.