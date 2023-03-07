На украинской земле уничтожен, в частности, вражеский капитан, поделился офицер ВСУ.

В Украине ликвидированы еще ряд российских офицеров, среди тех, кто стал новым "грузом 200", есть майор.

На украинской земле уничтожен вражеский майор Виктор Брыксин, а также капитан и ряд старших лейтенантов, поделился офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в Telegram.

"…пока есть вот такие свежие дохляки со звездочками: майор Виктор Брыксин, капитан Алексей Курганский, старший лейтенант Максим Иванников, старший лейтенант-"мобик" Алексей Прохоров", - сообщил защитник Украины.

Видео дня

Позже офицер ВСУ поделился, что "грузом 200" стали также вражеске старлеи Павел Стромилов и Кирилл Кривошеев.

Напомним, в начале февраля стало известно, что, по сведениям японской разведки, на украинской земле ликвидированы свыше 20 генералов РФ.

Ситуация на фронте в Украине - сегодня это стоит знать

Генштаб ВСУ вечером 8 марта отчитался, что россияне сосредоточили свои основные усилия на том, чтобы вести наступление на ряде направлений: Бахмутском, Авдеевском, Купянском, Лиманском и Шахтерском. В Генштабе добавили, что противники пытались штурмовать позиции украинских воинов, в частности, возле Бахмута, но потерпели неудачу.

Враги в Украине несут очень серьезные потери. Потери россиян в Украине уже составляют около 154 830 оккупантов. Также на нашей земле ликвидировано много вражеской техники и вооружения.

Вас также могут заинтересовать новости: