Из-за противников в одном из временно оккупированных населенных пунктов Херсонской области люди не могут получить медпомощь, отметили в Генштабе.

Российские захватчики в Украине продолжают нести большие потери в живой силе и, чтобы это скрыть, используют во временно захваченных населенных для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим местную инфраструктуру.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. По его данным, в поселке городского типа Каланчак Херсонской области противники в помещении центральной районной больницы обустроили военный госпиталь, и там находятся около 100 захватчиков.

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В Генштабе добавили, что в медучреждении запрещено оказывать помощь мирным жителям.

Стоит отметить, что враги в Украине уже понесли огромные потери. Общие потери россиян на 24 июня составляют примерно 223 910 человек.

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Утром 25 июня Генштаб ВСУ сообщил, что противники на Херсонском и Запорожском направлениях продолжают обороняться и сосредотачивают главные усилия на том, чтобы не допустить продвижения наших защитников.

Предатели, имеющие российские паспорта, начали активнее бежать из оккупированной части Херсонской области. Они пытаются на автомобилях попасть в подконтрольный РФ Крым, но без проблем не могут это сделать - каждого коллаборанта "отфильтровывают" сотрудники российской Федеральной службы безопасности.

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