Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Украинские военные в течение суток успешно отработали по российским позициям на фронте. Генштаб отчитался о новых потерях врага.

В частности, авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.

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Война в Украине - последние данные

Основные наступательные усилия, как отмечал Генштаб утром 15 апреля, оккупанты сосредоточили на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои за сам город Бахмут. О попытках врага наступать в пригородах не сообщается. На Авдеевском направлении противник атаковал на Новокалиново и Первомайское. В Марьинке защитники отбили многочисленные вражеские атаки, целью которых был сам город, а вернее, его руины.

Потери РФ в войне с Украиной - актуальное

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали вж 181 090 оккупантов, из них 500 за 13 апреля.

Больше всего российских солдат РФ теряет в "мясных" штурмах за Бахмут. По информации на утро 14 апреля, в боях были уничтожены еще 84 противника и 92 были ранены.

Накануне спецназовцы ССО показали редкие кадры уничтожения ракетами HIMARS позиции автоматизированной станции постановки помех Р-330Ж "Житель".

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