Отмечается, что такие "наблюдатели" являются важными преградами на пути нашего войска.

Силы Специальных Операций ВСУ уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов.

Как говорится в сообщении Сухопутных войск Украины, военным удалось ликвидировать личный состав РФ. Также взяли их документы и оружие.

"Такие "наблюдатели" являются важными преградами на пути нашего войска. И для безопасного прохода украинских воинов предварительно выполняем задачи по их уничтожению", – говорят в ВСУ.

Ранее командование Сил Специальных Операций ВСУ опубликовало фото украинского снайпера на позиции. В ССО отметили, что это фото является важным для них.

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