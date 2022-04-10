Военные показали чрезвычайно ценное и одновременно историческое фото.

Командование Сил Специальных Операций ВСУ опубликовало фото украинского снайпера на позиции. В ССО отметили, что это фото является важным для них.

В командовании ССО заявили, что такой кадр является уникальным, ведь это редкость, когда украинские снайперы попадают в кадр. Поэтому фотографию называют исторической и важной.

Фото украинского снайпера сделали на камеру обычного телефона без фильтров и позирования. На нем наш профессионал на своей позиции.

"Они работают на результат. И поверьте: работают хорошо. И, когда по радиосвязи от них приходит доклад "Снял", это означает, что украинцы на один шаг стали ближе к победе", – рассказали в Командовании ССО.

Напомним, ранее украинская снайперка с позывным "Уголек" объяснила, почему воюет против русских оккупантов.

"Мочить их всех надо! Это не люди. Фашисты и те не были такими подлыми, как эти орки. Мы обязательно победим. Лично я буду стоять до последнего! Радует, что некоторые наши люди открыли глаза, и теперь понимают, кто есть кто!"- объясняет свое решение вновь служить в армии военная.

Вас также могут заинтересовать новости: