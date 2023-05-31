Враг потерял "шпионов" и летающие боеприпасы.

В среду, 31 мая, в Николаевской области украинские военные сбили пять российских беспилотников. Среди уничтоженных дронов есть и ударные "Ланцеты".

Как сообщает служба связей с общественностью воздушного командования "Юг", силами и средствами ПВО уничтожены два БпЛА "Мерлин-ВР", столько же – ударных "Ланцетов" и один "Орлан-10".

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"Мерлин-ВР" – российский экспериментальный беспилотный летательный аппарат, предназначенный для разведки местности в автоматическом и полуавтоматическом режимах.

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"Орлан-10" – многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности. Также имеет ударную модификацию. Оба беспилотника – "Мерлин" и "Орлан" – максимально поднимаются на высоту 5 км.

"Ланцет" – барражирующий боеприпас, имеющий несколько типов наведения. Может разогнаться в воздухе до 300 км/ч. Может использоваться для образования воздушных минных полей.

Потери России в Украине

По состоянию на утро 31 мая потери России за время полномасштабной войны против Украины составляют 207910 человек, 3802 танка, 7472 бронированные машины, сотни единиц авиации и тысячи – другой военной техники. Только за минувшие сутки были уничтожены 470 оккупантов.

Кроме того, за последние трое суток российские захватчики потеряли на юге десятки военных, самоходную гаубицу "Мста-С", крупнокалиберную пушку Д-30, автотехнику, боеприпасы и тому подобное.

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