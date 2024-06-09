Общие потери РФ в живой силе приближаются к 519 тысячам человек.

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки, 8 июня, обезвредили 1270 российских солдат.

Как сообщает Генштаб, по состоянию на сегодняшнее утро потери России в войне составляют 518 560 человек. Кроме того, наши защитники уничтожили много вражеской техники:

танков - 7869 (+26);

боевых бронированных машин - 15131 (+26);

артиллерийских систем - 13593 (+60);

РСЗВ - 1097 (+2);

средства ПВО - 836 (+2);

самолетов - 357 (+0);

вертолетов - 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10982 (+37);

крылатые ракеты - 2277 (+0);

корабли /катера - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 18562 (+78);

специальная техника - 2253 (+5).

Несмотря на такие потери, враг продолжает атаки.

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Как сообщает ISW, ежемесячно РФ мобилизует 30 тысяч военных и часть из них прибывает на фронт как замена и подкрепление. Это позволило врагу создать лишь ограниченные оперативные и стратегические резервы.

По оценке аналитиков, пополнение оккупационной армии новобранцами не позволит РФ проводить масштабные наступательные операции летом на нескольких направлениях. Новые резервы не смогут действовать как силы проникновения первого или второго эшелонов.

РФ превосходит Украину в живой силе. Так, к примеру, на одном из отрезков, 47 отдельная механизированная бригада "Магура" удерживает натиск трех вражеских бригад.

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