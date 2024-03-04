Враги понесли потери благодаря взаимодействию роты ударных дронов и пехоты 47 ОМБр.

Потери России в Украине на Авдеевском направлении возросли - стало известно, что украинские защитники там ликвидировали некоторых захватчиков и зачистили участок.

Успехи на Донбассе достигнуты благодаря взаимодействию роты ударных беспилотников и пехотинцев 47 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Об этом 47 ОМБр сообщила в своем канале в Telegram.

"Воины 47 отдельной механизированной бригады продолжают ежедневно ликвидировать российских захватчиков на Авдеевском направлении. И так уже почти пять месяцев", - отмечается в сообщении.

В ВСУ также показали яркое видео, на котором запечатлено уничтожение противников.

Какие потери РФ на 4 марта 2024 года - новости, которые стоит прочитать

Российские захватчики длительное время пытались наступать на Авдеевском направлении и получили определенные "успехи" ценой огромных потерь и на фоне того, что армия Украины имеет определенный "снарядный голод". 3 марта спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой сообщил, что на этом направлении ситуация стабилизируется.

Стоит отметить, что на украинской земле Россия понесла колоссальные потери с начала полномасштабного вторжения. Общие потери РФ на 4 марта 2024 составляют примерно 417 950 противников.

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