Место дислокации противников атаковали дроны-камикадзе, поделились в ГПСУ.

На временно оккупированной территории Харьковской области потери России в войне против Украины возросли - поражено "гнездо" противников.

Место дислокации врагов поражено беспилотниками, говорится в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. По сведениям ГПСУ, вражеские потери противника уточняются.

"Двумя дронами-камикадзе пограничники бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" поразили место дислокации оккупантов на Харьковщине...", - поделились в Госпогранслужбе и показали яркое видео поражения "гнезда" захватчиков.

Какие потери российской армии в Украине и другие важные новости - это надо знать

3 марта руководитель пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш сообщил, что враг уменьшил интенсивность штурмовых действий на Купянском направлении. Сообщалось, что в Купянской громаде власти продолжают эвакуировать местных жителей, поскольку противники уже не раз наносили огонь по ее территории из различного оружия. В этой громаде могут ввести принудительную эвакуацию.

Украинские воины дают достойный отпор россиянам. Стоит отметить, что оккупанты несут колоссальные потери на нашей земле. Общие российские потери по состоянию на сегодня в живой силе составляют примерно 416 800 захватчиков.

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