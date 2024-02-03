Также уничтожено в том числе 10 танков, 13 ББМ и 26 артсистем врага.

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 880 российских захватчиков.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения общие боевые потери противника составили около 387 940 оккупантов.

Также уничтожено немало вражеской техники:

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танков ‒ 6341 (+10 за минувшие сутки);

боевых бронированных машин ‒ 11805 (+13);

артиллерийских систем – 9300 (+26);

БПЛА оперативно-тактического уровня-7161 (+15);

РСЗО – 979 (+1);

автомобильной техники и автоцистерн - 12352 (+36);

специальной техники - 1473 (+3).

С начала полномасштабного вторжения также уничтожено 663 вражеских средства ПВО, 332 самолета, 324 вертолета, 1847 крылатых ракет, 24 корабля/катера, одна подводная лодка.

Сегодня ночью оккупанты снова атаковали Украину с воздуха

Российские оккупационные войска запустили 14 ударных дронов типа "Shahed-136/131" с двух направлений: российского Приморско-Ахтарска и с территории оккупированной Чауды. Кроме того, враг атаковал Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Белгородской области РФ.

Как и прошлой ночью, значительную часть "Шахедов" россияне направили по объектам энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине.

Украинская ПВО уничтожила 9 вражеских БпЛА в пределах Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Житомирской областей.

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