За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 880 российских захватчиков.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения общие боевые потери противника составили около 387 940 оккупантов.
Также уничтожено немало вражеской техники:
танков ‒ 6341 (+10 за минувшие сутки);
боевых бронированных машин ‒ 11805 (+13);
артиллерийских систем – 9300 (+26);
БПЛА оперативно-тактического уровня-7161 (+15);
РСЗО – 979 (+1);
автомобильной техники и автоцистерн - 12352 (+36);
специальной техники - 1473 (+3).
С начала полномасштабного вторжения также уничтожено 663 вражеских средства ПВО, 332 самолета, 324 вертолета, 1847 крылатых ракет, 24 корабля/катера, одна подводная лодка.
Сегодня ночью оккупанты снова атаковали Украину с воздуха
Российские оккупационные войска запустили 14 ударных дронов типа "Shahed-136/131" с двух направлений: российского Приморско-Ахтарска и с территории оккупированной Чауды. Кроме того, враг атаковал Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Белгородской области РФ.
Как и прошлой ночью, значительную часть "Шахедов" россияне направили по объектам энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине.
Украинская ПВО уничтожила 9 вражеских БпЛА в пределах Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Житомирской областей.