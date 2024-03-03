В Купянской громаде по состоянию на 3 марта находится 225 детей.

В Купянской громаде в Харьковской области власти продолжают эвакуацию местных жителей. Всего в опасности сейчас находится более 200 детей.

"Если мы говорим о Купянской громаде, где сейчас находится 225 детей, то эта подготовка продолжается, идет постоянно. Этот вопрос решается. Что касается возможности, то все алгоритмы отработаны, возможности есть, все зависит от людей", - сообщил в эфире телемарафона начальник Купянской МВА Андрей Беседин.

Чиновник также добавил, что есть проблемы с эвакуацией жителей, ведь большинство из них отказываются покидать свои дома.

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"К сожалению, никто не соглашается выезжать. Сейчас всеми 225 родителями или опекунами написаны отказы от эвакуации. Поэтому сейчас рассматриваем вопрос принудительной эвакуации, потому что россияне увеличивают атаки, именно тяжелым вооружением: управляемыми авиабомбами, 500-килограммовыми снарядами, которые ежедневно падают на город и территорию громады", - сказал чиновник.

По его словам, сейчас для эвакуации местных жителей созданы все условия - существует алгоритм, которым могут воспользоваться все гражданские.

"Места для компактного проживания есть в городе Харьков, созданы все условия. Если говорить об алгоритме, то это горячая линия, коллцентр. По ней приедет специальная машина, заберет в город Харьков, где их встретят социальные работники, психологи, волонтеры. Предложат им места для проживания. Если они согласятся поехать в более безопасные места другие области - такие варианты также есть", - пояснил Беседин.

Ситуация в Харьковской области - главные новости

РФ приняла решение прекратить штурмы в районе Синьковки Харьковской области. Вместо этого, они решили перебросить часть войск в район Тернов и Ямполовки, где сейчас ведутся активные, жесткие бои.

По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, риск захвата Купянска существует. Впрочем, сейчас это один из самых защищенных городов на линии фронта.

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