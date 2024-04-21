Россия, в частности, осталась без более 50 танков, поделился командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Полномасштабная война в Украине против России продолжается, и за неделю потери врага в живой силе возросли более чем на 5 тысяч противников.

Об этом командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщает в Telegram. "За неделю с 14 по 21 апреля 2024 года Силами обороны Украины уничтожено около 5 880 человек личного состава противника", - сообщил Павлюк.

Также противник потерял 880 единиц вооружения и военной техники, в том числе девять установок противовоздушной обороны, 21 единицу спецтехники и 326 единиц автотехники.

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Еще "минусовано":

167 артиллерийских систем;

131 боевая бронированная машина;

55 танков.

Кроме того, украинские защитники уничтожили вражеский самолет, 26 ракет и 144 дрона.

Важные новости Украины о войне - что сегодня стоит знать

Как сообщал УНИАН, на фронте возле ряда населенных пунктов сохраняется тяжелая ситуация, там не прекращаются штурмы со стороны армии РФ. В частности, тяжелая ситуация остается возле Часового Яра, Первомайского, Новомихайловки и Красногоровки.

По данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери РФ на 21 апреля 2024 года ориентировочно составляют 459 тыс. 530 человек, в том числе 950 противников уничтожили за прошедшие сутки.

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