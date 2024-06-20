После удара дронами специалисты пытались спасти новейший российский истребитель, выяснили журналисты.

Авиационные потери РФ возросли - пораженный в результате дроновой атаки новейший российский самолет Су-57 "не получится отремонтировать".

Такой информацией, полученной от источника в российских воздушно-космических силах, поделилась "Кремлевская табакерка" в Telegram. "Специалисты пытались что-то исправить. Отремонтировать Су-57 не получится. Там остались целые детали, их используют для ремонта других самолетов", - отмечается в сообщении.

Источник в ВКС России признал, что страна-агрессор потеряла борт.

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Важные потери России в Украине на сегодняшний день - что нужно знать

В Главном управлении разведки Минобороны Украины, сообщили, что на российском аэродроме "Ахтубинск", который находится в Астраханской области России на расстоянии свыше 590 километров от фронта, 8 июня был поражен вражеский истребитель Су-57. По предварительным сведениям, противник также мог понести потери в живой силе.

Аналитик, авиационный эксперт Константин Криволап отмечал, что это не борт 5 поколения и даже не самолет поколения 4++. Эксперт также говорил, что у РФ есть около десятка Су-57, а производить новые они не способны из-за санкций.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения на украинскую землю авиационные потери РФ на 20 июня 2024 года таковы: ликвидированы 359 самолетов и 326 вертолетов.

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