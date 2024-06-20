Более тысячи мертвых оккупантов: Генштаб обновил потери врага в войне против Украины

Российско-украинская война продолжается и Силы обороны Украины продолжают наносить заметные потери оккупантам. Так, по сообщению Генштаба, за прошедшие сутки было ликвидировано еще 1170 военных РФ.
Общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабной войны ориентировочно составляют 524 060 личного состава. Кроме того, оккупанты продолжают активно терять в Украине свою военную технику, в частности уничтожено:
- танков - 7987 (+3);
- боевых бронированных машин - 15337 (+18);
- артиллерийских систем - 14052 (+45);
- РСЗВ - 1105 (+1);
- средства ПВО - 859 (+2);
- самолетов - 359 (+0);
- вертолетов - 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11260 (+39);
- крылатые ракеты - 2298 (+1);
- корабли /катера - 28 (+0);
- подводные лодки - 1 (+0).
Кроме того, украинские Силы обороны за прошедшие сутки уничтожили 56 единиц автомобильной техники и автоцистерн врага. А также - 6 единиц специальной техники оккупантов.
Российско-украинская война: важные новости
В ночь на 20 июня российские оккупанты провели массированную атаку по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БпЛА типа "Shahed". В общем, враг применил 9 ракет различных типов и 27 ударных БПЛА.
По информации от Укрэнерго, в результате российской атаки пострадали энергообъекты в четырех областях. В частности, речь идет о Киевской, Винницкой, Днепропетровской и Донецкой областях.