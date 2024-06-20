Более тысячи мертвых оккупантов: Генштаб обновил потери врага в войне против Украины

Кроме того, вражеская армия также потеряла большое количество бронированной техники.

Российско-украинская война продолжается и Силы обороны Украины продолжают наносить заметные потери оккупантам. Так, по сообщению Генштаба, за прошедшие сутки было ликвидировано еще 1170 военных РФ.

Общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабной войны ориентировочно составляют 524 060 личного состава. Кроме того, оккупанты продолжают активно терять в Украине свою военную технику, в частности уничтожено:

танков - 7987 (+3);

боевых бронированных машин - 15337 (+18);

артиллерийских систем - 14052 (+45);

РСЗВ - 1105 (+1);

средства ПВО - 859 (+2);

самолетов - 359 (+0);

вертолетов - 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11260 (+39);

крылатые ракеты - 2298 (+1);

корабли /катера - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0).

Кроме того, украинские Силы обороны за прошедшие сутки уничтожили 56 единиц автомобильной техники и автоцистерн врага. А также - 6 единиц специальной техники оккупантов.

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Российско-украинская война: важные новости

В ночь на 20 июня российские оккупанты провели массированную атаку по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БпЛА типа "Shahed". В общем, враг применил 9 ракет различных типов и 27 ударных БПЛА.

По информации от Укрэнерго, в результате российской атаки пострадали энергообъекты в четырех областях. В частности, речь идет о Киевской, Винницкой, Днепропетровской и Донецкой областях.

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