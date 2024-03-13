Украинская авиация ударила по семи районам сосредоточения вооружения, военной техники и живой силы захватчиков, отметил Генштаб ВСУ.

Потери России в Украине возросли - в течение суток украинские ракетчики поразили один район сосредоточения вражеского личного состава.

Авиация Сил обороны ударила по семи районам сосредоточения военной техники, вооружения и живой силы противника, сообщил в среду, 13 марта, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей вечерней сводке.

"Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна ракета Х-31", - отмечается в сообщении.

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Какие потери российской армии на сегодняшний день в Украине - что надо знать

Противники пытаются атаковать украинских воинов на ряде направлений и получают достойный отпор. Враги уже понесли на нашей земле огромные потери. Общие потери россиян с начала полномасштабного вторжения уже составляют примерно 426 870 захватчиков.

Напомним, недавно в российском Минобороны утверждали, что захватчики якобы оккупировали поселок Невельское (Донецкая область). Позже в ВСУ назвали заявление вражеского ведомства фейком и добавили, что населенный пункт держат под контролем защитники нашего государства.

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