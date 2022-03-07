Кроме того, украинские военные уничтожили 46 самолетов и 68 вертолетов врага.

За 11 дней войны вражеские русские войска потеряли более 11 тыс. личного состава, 290 танков и почти 1000 боевых бронированных машин.

Об этом в Facebook сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Потери врага за 11 дней войны. Стоит сказать, что это огромные потери для такого периода войны. Просто посмотрите на эти цифры и поймите, как мощно наша армия их уничтожает. Да, это не секрет, что у врага было количественное преимущество, но оно полностью нивелируется украинским сопротивлением и украинским единством", - подчеркнула она.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 7 марта ориентировочно составили: личного состава - более 11 тыс. человек, танков - 290 единиц, боевых бронированных машин ‒ 999, артиллерийских систем - 117, ракетные системы залпового огня - 50, средства ПВО - 23, самолетов - 46, вертолетов - 68, автомобильной техники - 454, корабли/катера - 3, цистерн с ГСМ - 60, БПЛА оперативно-тактического уровня - 7.

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавила Маляр.

Напомним, 24 февраля рано утром войска РФ ворвались в Украину. Позже Верховная Рада поддержала введение в украинском государстве военного положения.

Противник обстреливал военные объекты, а затем использовал различное вооружение и авиацию против мирных населенных пунктов, не раз был атакован Киев, Харьков и Мариуполь.

По данным Пентагона, Россия уже задействовала 95% сил и средств, сосредоточенных у границ Украины до начала вторжения.

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