Противник потерял, в частности, много огневых позиций.

Потери оккупантов в Украине благодаря военным контрразведчикам Службы безопасности Украины ощутимо увеличились - в частности, ликвидированы более 30 российских захватчико.

Добычей также стали восемь радиолокационных станций, станций радиоэлектронной борьбы и станций связи, "гнездо" российских операторов FPV-беспилотников и четыре склада с боекомплектом и топливом, говорится на странице СБУ в Telegram. "Среди последних... "трофеев": ...девять единиц автомобильной техники, девять огневых позиций", - добавили в спецслужбе.

Наши защитники также "затрофеили" четыре вражеские бронированные машины разных типов и три танка противника.

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Война в Украине - новости, которые сегодня стоит прочитать

Генштаб Вооруженных сил Украины 12 сентября сообщал, что россияне возле ряда аселеных пунктов в Луганской и Донецкой областях пытались прорвать оборону наших воинов, но их попытки были тщетными.

В то же время защитники украинского государства продолжают двигаться вперед возле Бахмута и на Мелитопольском направлении.

Россия на нашей территории уже понесла колоссальные потери. Общие потери врага на 12 сентября 2023 года составляют около 269 тыс. 760 противников. Также ликвидировано много бронетехники противников, в частности, 8 тыс. 778 боевых бронированных машин и 4 тыс. 568 танков.

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