Уничтожены 27 единиц вражеской техники.

Силы обороны на Таврическом направлении в течение суток уничтожили более двух рот оккупантов и почти 30 единиц техники, сообщил объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления в Facebook.

Отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны на этом направлении в течение суток выполнили 881 огневое задание. Речь идет как о контрбатарейной борьбе, так и о работе по плановым целям, выявленным ранее.

"Потери противника на Таврическом направлении составляют более двух рот. Также уничтожено и повреждено 27 единиц вражеской ВВТ. До сих пор остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины", - говорится в сообщении.

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Последние потери оккупантов

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали более 600 российских оккупантов. Также было уничтожено немало вражеской техники - в частности, 4 танка, 4 боевые машины пехоты, 12 артиллерийских систем и 10 беспилотников.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии поразили семь станций РЭБ, ЗРК, РЛС и склад боеприпасов.

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