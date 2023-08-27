Окупанты жаловались на отсутствие продуктов и боеприпасов, после чего избили своего командира и вместе с ним сдались в плен.

В районе Работино Запорожской области более 50 оккупантов сдались в плен ВСУ.

Как сообщает РосТГ-канал, оккупанты жаловались на отсутствие продуктов и боеприпасов, после чего избили своего командира и вместе с ним сдались в плен. Источник в Генштабе подтвердил информацию о сдаче в плен 52 солдат и одного командира оккупационной армии.

"Неделю назад у нас пошли серьезные потери, много пацанов погибло. Одновременно перестали подвозить продовольствие, мы искали своими силами, но часто случались моменты, когда было просто нечего есть", - заявил один из окупантов.

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Бойцы попросили командира позволить им отступить, но получив отрицательный ответ, 52 человека решили сдаться в плен. Перед этим они напали на командира, "скрутили его" и сдались украинцам вместе с офицером.

Пленные оккупанты

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что из тех российских военных, которые попадают в плен, около 20% – сдаются добровольно.

27 агуста 2023 года сообщалось о том, что россияне готовы отрубать себе конечности, чтобы не идти на войну. Военнопленный россиянин Роман Хвостов заявил, что за неделю пребывания в Украине понял, что РФ совершает ошибку.

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